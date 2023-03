Crozza-Meloni e la teoria della “necessità di evadere”: “Il gioielliere avrà pure il diritto di comprarsi l’ultima Porsche, no?” (Di sabato 18 marzo 2023) Maurizio Crozza torna nei panni di Giorgia Meloni nella quarta puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – e spiega nel dettaglio “a 360 gradi” la sua riforma fiscale, basata sulla “necessità di evadere”. E così, dal gioielliere fino al carrozziere e l’operaio, tutte le categorie professionali potranno non pagare le tasse. Chi ci rimette? Lo Stato. “E così taglieremo i soldi alla sanità, all’istruzione e a quella cosa inutile della cultura”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Mauriziotorna nei panni di Giorgianella quarta puntatanuova stagione di Fratelli di– in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – e spiega nel dettaglio “a 360 gradi” la sua riforma fiscale, basata sulla “di”. E così, dalfino al carrozziere e l’operaio, tutte le categorie professionali potranno non pagare le tasse. Chi ci rimette? Lo Stato. “E così taglieremo i soldi alla sanità, all’istruzione e a quella cosa inutilecultura”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

