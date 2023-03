Crisi bancaria, i paralleli con il 2008 non reggono. Ma la chiave resta la fiducia (Di sabato 18 marzo 2023) Le Crisi bancarie scoppiate negli ultimi dieci giorni, soprattutto il fallimento della californiana SVB e le difficoltà della svizzera Credit Suisse, hanno riportato alla memoria la grande Crisi finanziaria del 2008. Molti hanno evidenziato paralleli tra SVB e Bear Stearns, e poi tra Credit Suisse e Lehman Brothers. Tuttavia, la verità è che i problemi a cui assistiamo oggi sono di natura molto diversa, tanto per l’origine della Crisi che per lo stato di salute del settore. Maggiore regolamentazione “All’epoca della Crisi finanziaria globale, le banche erano molto meno regolamentate, avevano una leva finanziaria eccessiva ed erano scarsamente capitalizzate – ha commentato Mark Dowding, CIO di BlueBay – Inoltre, è stato il deterioramento del credito nei mutui statunitensi a fungere da ... Leggi su quifinanza (Di sabato 18 marzo 2023) Lebancarie scoppiate negli ultimi dieci giorni, soprattutto il fallimento della californiana SVB e le difficoltà della svizzera Credit Suisse, hanno riportato alla memoria la grandefinanziaria del. Molti hanno evidenziatotra SVB e Bear Stearns, e poi tra Credit Suisse e Lehman Brothers. Tuttavia, la verità è che i problemi a cui assistiamo oggi sono di natura molto diversa, tanto per l’origine dellache per lo stato di salute del settore. Maggiore regolamentazione “All’epoca dellafinanziaria globale, le banche erano molto meno regolamentate, avevano una leva finanziaria eccessiva ed erano scarsamente capitalizzate – ha commentato Mark Dowding, CIO di BlueBay – Inoltre, è stato il deterioramento del credito nei mutui statunitensi a fungere da ...

