Crimea | Putin in visita a sorpresa nell’anniversario dell’annessione alla Russia – I video

(Di sabato 18 marzo 2023) Il presidente russo Vladimirè arrivato oggi in, per unanon annunciata nel giorno che segna il nono anniversariodella penisola. L’apparizione dinel luogo-simbolo dello scontro totale tra Mosca e Kiev arriva all’indomani dell’emissione del mandato di arresto che la Corte Penale Internazionale de L’Aja ha spiccato nei suoi confronti per crimini di guerra compiuti durante la guerra di Mosca contro Kiev, in particolare per la sua accertata «responsabilità» nel piano di deportazione di bambini ucraini indiffusi in rete dalle emittenti di Mosca mostrano oggi il presidente russo chela Scuola d’Arte e il centro per bambini Korsun, accompagnato dal ...

