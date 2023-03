Crimea | Putin in visita a Sebastopoli

(Di sabato 18 marzo 2023) Il presidente russo Vladimire' arrivato, alla guida di un'auto, per unaa sorpresa a, il porto dove e' di stanza la flotta russa del Mar Nero in. Il presidente russo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : In questa data, 18 marzo, 9 anni fa Putin formalizzava l’usurpazione della #Crimea con la firma del trattato di “ad… - putino : Dunque, dopo il mandato di arresto emesso ieri, Putin ha voluto sfidare il mondo è mostrare al mondo di essere anco… - Corriere : Le deportazioni e il mandato di arresto: «I bambini portati in Crimea non si trovano più» - mmaritato : RT @NessunLuogo24: #BREAKING Vladimir #Putin fa una visita a sorpresa in #Crimea nell’anniversario dell’annessione - Yojmto : RT @Unknown9186: 1/9 Rapimenti, torture, omicidi: come andò a finire l'annessione della Crimea, titola INSIDER. Vediamo come è la pace di P… -

Mandato di arresto per Putin, «I bambini ucraini portati in Crimea non si trovano più» Corriere della Sera

