Cremonese | le pagelle di CM | Carnesecchi è un baluardo | Okereke inconcludente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fantapiu3 : Monza Cremonese, le pagelle: super Carnesecchi, eterno Ciofani #monza #cremonese #pagelle #seriea #fantacalcio… - calciomercatoit : ?? #CarlosAugusto è un treno, super #Carnesecchi salva la #Cremonese ?? #MonzaCremonese, le pagelle di… - sportli26181512 : Monza, le pagelle di CM: Carlos Augusto implacabile, errore decisivo per Pablo Marì: Monza-Cremonese 1-1 Monza Di G… - TMW_radio : #Monza e #Cremonese si dividono la posta, un 1-1 che serve a poco per Ballardini, con la salvezza che diventa prati… - sportface2016 : Pagelle #MonzaCremonese 1-1: voti e tabellino, #SerieA 2022/2023 #Ciofani illude Ballardini, #Carnesecchi fondament… -

Nella ripresa però subisce le mosse di Ballardini, con lache meritatamente trova il vantaggio. Il suo è un Monza che fatica con le squadre in zona salvezza: un punto oggi, un punto contro ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23:Monza -Ledei protagonisti del match tra Monza e, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI: MONZA (3 - 4 - 1 - 2): Di Gregorio 6.5; Izzo 5.5 (65 ...Lee il tabellino di Monza -, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 , in cui i padroni di casa non vanno oltre un pareggio per 1 - 1 contro ...

PAGELLE e TABELLINO Monza-Cremonese 1-1: Carlos Augusto è un treno, super Carnesecchi CalcioMercato.it

"Nel primo tempo meglio il Monza, noi eravamo lenti e prevedibili. Poi nella ripresa la Cremonese ha fatto bene, con una attenzione e una personalita' diversa". Cosi' Davide Ballardini, allenatore ...Dopo il dominio del primo tempo, il Monza si prende paura ma riesce a strappare un punto contro la Cremonese. All'U-Power Stadium finisce 1-1, dopo che la squadra di Ballardini, entrata con un piglio ...