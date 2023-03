Cremonese | Ciofani | 'Continuiamo a lottare' E ricorda commosso il nonno

(Di sabato 18 marzo 2023) Daniel, attaccante della, parla a Dazn dopo il pareggio in casa del Monza: "Noi siamo orgogliosi di quello che il pubblico...

Commenta per primo Monza -1 - 1 Monza Di Gregorio 6 : primo tempo da spettatore, nella ripresa viene trafitto senza ... nella ripresa soffre da subito la prestanza di, fino a ...17.12 Anticipo Serie A, Monza -1 - 1 Botta e risposta in pochi minuti. Brianzoli in costante proiezione offensiva. ... A sorpresa passano gli ospiti al 61',fa centro servito da ...Monza 11 Marcatori: 17' st(C), 24' st Carlos Augusto (M) Monza (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio 6; Izzo 6 (20' st Ranocchia 6), Pablo Marí 6.5, Caldirola 6; Ciurria 6, Machin 5 (20' st Antov 5.

Ciofani illude la Cremonese, Carlos Augusto rialza il Monza: 1-1 La Gazzetta dello Sport

La Cremonese insiste. Castagnetti tira, Pablo Marì devia in angolo salvando DI Gregorio (10'), Okereke sbaglia il controllo su lancio di Vasquez (16') poi, 1' dopo, Castagnetti tocca per Ciofani che ...Pareggio che sta un po’ stretto agli uomini di Raffaele Palladino quello di oggi tra Monza e Cremonese, un 1-1 firmato da Ciofani e Carlos Augusto che smuove poco le classifiche delle due squadre. Il ...