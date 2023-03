Cremonese | Ciofani | «C’è del rammarico dopo un primo tempo così»

(Di sabato 18 marzo 2023) Daniel, attaccante della, ha parlatoil pareggio contro il Monza: le dichiarazioni del giocatore Daniel, attaccante della, ha parlato a Daznil pareggio con il Monza. LE PAROLE – «Possiamo solo ringraziare i tifosi perchè ci seguono sempre. Noi mettiamo tutto in campo, peccato perchè oggi potevamo vincerlailfatto, ma ora continuiamo a lottare. C’è delperchè si è andati in vantaggio, perché abbiamo preso gol su un rimpallo e perchè le partite sono sempre meno e i punti da ora in avanti pesano sempre di più. Mi auguro di raggiungere la salvezza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

I gol del più anziano in campo e di quello che ha più mercato: il derby lombardo tra Monza elo decidono il 38enne Daniel, sempre determinante negli ingressi in corsa, e Carlos Augusto. Il brasiliano, al suo quinto centro stagionale, dimostra una volta di più perché le big ...Commenta per primo Daniel, attaccante della, parla a Dazn dopo il pareggio in casa del Monza: 'Noi siamo orgogliosi di quello che il pubblico sta facendo con noi. Noi li vediamo tutte le domeniche e anche ...Sassuolo - Spezia 1 - 0: Berardi firma la quarta vittoria di fila

Ciofani spaventa il Monza, poi ci pensa il solito Carlos Augusto: con la Cremonese è 1-1 TUTTO mercato WEB

La Cremonese insiste. Castagnetti tira, Pablo Marì devia in angolo salvando DI Gregorio (10'), Okereke sbaglia il controllo su lancio di Vasquez (16') poi, 1' dopo, Castagnetti tocca per Ciofani che ...Pareggio che sta un po’ stretto agli uomini di Raffaele Palladino quello di oggi tra Monza e Cremonese, un 1-1 firmato da Ciofani e Carlos Augusto che smuove poco le classifiche delle due squadre. Il ...