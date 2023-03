Credit Suisse | “Ubs è in trattativa per l’aquisizione” I problemi per la concorrenza | “Riserve sulla fusione”

(Di sabato 18 marzo 2023) Il piano A per rafforzare la fiducia nel sistema bancario svizzero ed evitare il fallimento del colossoè lacon Ubs. Secondo le indiscrezioni riportate dal Financial Times, i consigli di amministrazione delle due società si riuniranno separatamente nel fine settimane per valutare l’operazione di acquisizione. A orchestrare le trattative sono la Banca Centrale Svizzera e la Finma, l’autorità di regolamentazione del mercato, nella convinzione che le nozze siano l’alternativa privilegiata per fermare la crisi di fiducia intorno a. Le opzioni che si stanno valutando, mette in evidenza sempre il Financial Times, sono diverse e le due banche le stanno studiando anche alla luce dei limiti regolamentari delle differenti giurisdizioni. Nello studiare l’ipotesi in casa Ubs è ...

borghi_claudio : Olè... 54 miliardi solo per Credit Suisse. E noi pensiamo di andare ad usare il MES con i nostri soldi per ripianar… - borghi_claudio : la Banca Centrale Svizzera l'anno scorso ha fatto registrare una perdita di bilancio di 143 MILIARDI di dollari. Ad… - borghi_claudio : Alle 12.15 interverrò a @giornaleradiofm per parlare di SVB e Credit Suisse

Banchieri elvetici freddi sull'ipotesi del salvataggio. La paura è che sotto al tappeto del Cs ci sia altra polvere non ancora emersa. Mentre l'Europa non sa che cosa fare, gli americani pompano ...Potrebbe accadere davvero Il fallimento di una delle più antiche, grandi e blasonate banche europee Negli ultimi giorni il timore per un vero e proprio crac disi è fatto più concreto. Mercoledì la banca centrale svizzera è intervenuta a sostegno dell'istituto mettendo a disposizione liquidità per 50 miliardi di franchi svizzeri (51 miliardi di ......avrebbe il sostegno della Banca nazionale svizzera e dell'autorità di vigilanza dei mercati finanziari Ubs è in trattative per l'acquisto totale o parziale della sua travagliata rivale,...

“La procedura per il Chapter 11 consentirà a Svb Financial Group di preservare il valore mentre valuta alternative strategiche per le sue attività e asset di valore, in particolare Svb Capital e Svb S ...La crisi di Credit Suisse, uno dei maggiori istituti bancari al Mondo, sta creando forti preoccupazioni tra i risparmiatori e gli investitori. La banca ha subito un forte calo in Borsa e la sua ...