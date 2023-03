Credit Suisse, Financial Times: “Ubs in trattativa per acquisizione” (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Ubs è in trattative per l’acquisto totale o parziale della sua travagliata rivale Credit Suisse, secondo quanto riportato nella tarda serata di ieri dal Financial Times. Stando al quotidiano economico inglese, l’operazione avrebbe il sostegno della Banca nazionale svizzera e dalla Finma, l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari. Bns e Finma hanno detto alle rispettive autorità americane e britanniche che l’acquisizione da parte di Ubs rappresenta “il loro piano A” per fermare la crisi di fiducia di cui soffre la seconda banca elvetica, scrive il giornale citando una fonte anonima a conoscenza delle trattative. La Bns sarebbe intenzionata a disporre “di una soluzione semplice prima dell’apertura dei mercati, lunedì”, prosegue la testata. Il raggiungimento dell’intesa non sarebbe ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Ubs è in trattative per l’acquisto totale o parziale della sua travagliata rivale, secondo quanto riportato nella tarda serata di ieri dal. Stando al quotidiano economico inglese, l’operazione avrebbe il sostegno della Banca nazionale svizzera e dalla Finma, l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari. Bns e Finma hanno detto alle rispettive autorità americane e britanniche che l’da parte di Ubs rappresenta “il loro piano A” per fermare la crisi di fiducia di cui soffre la seconda banca elvetica, scrive il giornale citando una fonte anonima a conoscenza delle trattative. La Bns sarebbe intenzionata a disporre “di una soluzione semplice prima dell’apertura dei mercati, lunedì”, prosegue la testata. Il raggiungimento dell’intesa non sarebbe ...

