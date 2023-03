Credit Suisse | Financial Times | Ubs in trattativa per acquisizione

(Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. - Ubs è in trattative per l'acquisto totale o parziale della sua travagliata rivale, secondo quanto riportato nella tarda serata di ieri dal. Stando al ...

Roma, 18 mar. " Ubs è in trattative per l'acquisto totale o parziale della sua travagliata rivale, secondo quanto riportato nella tarda serata di ieri dal Financial Times. Stando al quotidiano economico inglese, l'operazione avrebbe il sostegno della Banca nazionale svizzera e dalla ...Nel frattempo, l'Europa è rimasta travolta dal caso, la banca svizzera salvata dalle autorità elvetiche con un maxi - prestito di 50 miliardi di franchi. Sarà molto più complicato per ...(CS) starebbe facendo fronte a massicci deflussi di denaro in deposito e alcune altre banche elvetiche starebbero deliberatamente approfittando della debolezza dell'istituto per ...

Ubs e Credit Suisse trattano fusione. Interesse Deutsche Bank per asset Il Sole 24 ORE

Gli esperti finanziari sono pessimisti sul futuro del Credit Suisse, in quanto si ipotizza che la banca possa essere acquisita da UBS. Secondo l'ex presidente della FINMA Eugen Haltiner, la COMCO non ...Il colosso bancario elvetico UBS ha avviato trattative per acquisire in tutto o in parte la seconda banca svizzera, il Credit Suisse, alle prese con una crisi di liquidità e di credibilità che ne… ...