Credit Suisse | Financial Times | Ubs in trattativa per acquisizione

(Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos/ats) - Ubs è in trattative per l'acquisto totale o parziale della sua travagliata rivale, secondo quanto riportato nella tarda serata di ieri dal. Stando al quotidiano economico inglese, l'operazione avrebbe il sostegno della Banca nazionale svizzera e dalla Finma, l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari. Bns e Finma hanno detto alle rispettive autorità americane e britanniche che l'da parte di Ubs rappresenta "il loro piano A" per fermare la crisi di fiducia di cui soffre la seconda banca elvetica, scrive il giornale citando una fonte anonima a conoscenza delle trattative. La Bns sarebbe intenzionata a disporre "di una soluzione semplice prima dell'apertura dei mercati, lunedì", prosegue la testata. Il raggiungimento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : «Pippa» Bunce, nato Philip, alto dirigente di Credit Suisse, mito della propaganda Lgbt, ama travestirsi ed è stato… - LaVeritaWeb : Banchieri elvetici freddi sull’ipotesi del salvataggio. La paura è che sotto al tappeto del Cs ci sia altra polvere… - borghi_claudio : Olè... 54 miliardi solo per Credit Suisse. E noi pensiamo di andare ad usare il MES con i nostri soldi per ripianar… - SimoneBodio : I SAUDITI HANNO LA FINANZA DALLA PARTE DEL MANICO – LA POISIZIONE DI BIN SALMAN SU CREDIT SUISSE.. - mrmnft : RT @Erica55902833: Philip “Pippa” Bunce,trans sposato con due figli,S.D. di Credit Suisse,inserito dal F.T. fra le prime 100 DONNE top mana… -

Roma, 18 mar. - Ubs è in trattative per l'acquisto totale o parziale della sua travagliata rivale, secondo quanto riportato nella tarda serata di ieri dal Financial Times. Stando al quotidiano economico inglese, l'operazione avrebbe il sostegno della Banca nazionale svizzera e dalla ...(CS) starebbe facendo fronte a massicci deflussi di denaro in deposito e alcune altre banche elvetiche starebbero deliberatamente approfittando della debolezza dell'istituto per ...Il crac di Silicon Valley Bank ha creato delle tensioni nel Vecchio Continente , per ora fatte più di paura che di reali difficoltà finanziarie , eppure il calo del titolo difa ...

Ubs e Credit Suisse trattano fusione. Interesse Deutsche Bank per asset Il Sole 24 ORE

Gli esperti finanziari sono pessimisti sul futuro del Credit Suisse, in quanto si ipotizza che la banca possa essere acquisita da UBS. Secondo l'ex presidente della FINMA Eugen Haltiner, la COMCO non ...Corsa contro il tempo per Credit Suisse, Ubs e le autorità svizzere per raggiungere un accordo sulle nozze fra i due colossi bancari già nella serata di oggi. Lo riporta il Financial Times citando ...