Sharon Stone è stata omaggiata di un 'premio al coraggio' giovedì scorso, in occasione del gala di beneficenza 'An Unforgettable Evening' organizzato da una fondazione per la ricerca sul cancro.

Sharon Stone è stata omaggiata di un 'premio al coraggio' giovedì scorso, in occasione del gala di beneficenza 'An Unforgettable Evening' organizzato da una fondazione per la ricerca sul cancro. Lo ...La Fed promise all'epoca di supervisionare il modo in cui il gruppo finanziariogestiva i conti e gli investimenti. E dopo più di un anno, e il secondo più grandebancario nella storia degli ...'Ho appena perso metà dei miei soldi in questa faccenda bancaria, ma nonostante questo sono qui'. A dirlo, al gala di beneficenza 'An Unforgettable Evening' ('Una serata memorabila') organizzato a ...

Crac Svb, Sharon Stone vittima eccellente | Lo sfogo della star: "Ho perso metà dei miei soldi" TGCOM

