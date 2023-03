Covid, una giornata per ricordare le vittime. Mattarella: "Tra i momenti più drammatici della nostra storia" (Di sabato 18 marzo 2023) Oggi, 18 marzo 2023, si celebra la "giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus", istituita formalmente il 17 marzo 2021. La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per... Leggi su europa.today (Di sabato 18 marzo 2023) Oggi, 18 marzo 2023, si celebra la "nazionale in memoria delledel coronavirus", istituita formalmente il 17 marzo 2021. La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per...

