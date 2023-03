Covid, Schillaci: “Pronti a nuove emergenze con piano, vaccini e scorte” (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Mentre Covid sembra battere in ritirata “dobbiamo prepararci ad affrontare possibili emergenze future, non tralasciando nulla in termini di adeguamento dei piani e allocazione e gestione delle risorse. Nel gennaio 2021 è stato aggiornato il piano pandemico e sono state effettuate le esercitazioni previste. Abbiamo inoltre aderito al joint procurement europeo sui vaccini influenzali pandemici per non trovarci scoperti nella malaugurata ipotesi di una nuova emergenza, e stiamo collaborando con la nuova Agenzia delle emergenze europea (Hera) sulla messa a punto delle scorte di prodotti necessari a fronteggiare qualsiasi emergenza”. Lo sottolinea il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento a Bergamo per le celebrazioni della Giornata ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Mentresembra battere in ritirata “dobbiamo prepararci ad affrontare possibilifuture, non tralasciando nulla in termini di adeguamento dei piani e allocazione e gestione delle risorse. Nel gennaio 2021 è stato aggiornato ilpandemico e sono state effettuate le esercitazioni previste. Abbiamo inoltre aderito al joint procurement europeo suiinfluenzali pandemici per non trovarci scoperti nella malaugurata ipotesi di una nuova emergenza, e stiamo collaborando con la nuova Agenzia delleeuropea (Hera) sulla messa a punto delledi prodotti necessari a fronteggiare qualsiasi emergenza”. Lo sottolinea il ministro della Salute, Orazio, nel suo intervento a Bergamo per le celebrazioni della Giornata ...

