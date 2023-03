Covid: Mulè, 'pensiero a vittime e famiglie' (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Tre anni fa la pandemia si abbatteva sulle nostre vite portando via migliaia dei nostri cari. Nonostante questo, il Paese è riuscito ad affrontare e a superare un'emergenza senza precedenti, grazie alla serietà, alla determinazione e alla solidarietà di cui gli italiani hanno saputo dare prova". Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, in occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. "Oggi siamo più forti e preparati di allora ma le persone che non ci sono più hanno lasciato un vuoto incolmabile nei nostri cuori e nella nostra comunità, a loro e alle loro famiglie va il mio pensiero in questo giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Ringrazio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Tre anni fa la pandemia si abbatteva sulle nostre vite portando via migliaia dei nostri cari. Nonostante questo, il Paese è riuscito ad affrontare e a superare un'emergenza senza precedenti, grazie alla serietà, alla determinazione e alla solidarietà di cui gli italiani hanno saputo dare prova". Così Giorgio, vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, in occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale in memoria delledel. "Oggi siamo più forti e preparati di allora ma le persone che non ci sono più hanno lasciato un vuoto incolmabile nei nostri cuori e nella nostra comunità, a loro e alle lorova il mioin questo giornata nazionale in memoria delledel. Ringrazio, ...

