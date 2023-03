Covid, l'Oms: pandemia finita entro il 2023. 'È diventato un'influenza' (Di sabato 18 marzo 2023) Il direttore del programma Emergenze sanitarie: popolazione e ospedali sotto controllo in tutto il mondo E Bertolaso annuncia: dopo tre anni nelle Rianimazioni della Lombardia non ci sono più pazienti ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Il direttore del programma Emergenze sanitarie: popolazione e ospedali sotto controllo in tutto il mondo E Bertolaso annuncia: dopo tre anni nelle Rianimazioni della Lombardia non ci sono più pazienti ...

