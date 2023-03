Covid, le notizie. Commemorazione a Bergamo per le vittime del virus. DIRETTA (Di sabato 18 marzo 2023) Oggi ricorre la terza giornata in memoria dei morti per il virus Sars-Cov-2. Sono 188.750 le vittime finora in Italia. L'Oms: "Presto il Covid diventerà paragonabile all'influenza stagionale" Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 marzo 2023) Oggi ricorre la terza giornata in memoria dei morti per ilSars-Cov-2. Sono 188.750 lefinora in Italia. L'Oms: "Presto ildiventerà paragonabile all'influenza stagionale"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Le banche mondiali bruciano 500 miliardi di dollari di valore in quella che è la maggiore disfatta per il settore f… - SkyTG24 : Covid, le notizie. Oggi è la giornata nazionale per le vittime del virus. DIRETTA - Agenzia_Ansa : Oms: 'Il Covid sta per diventare come l'influenza. Il virus continuerà ad uccidere ma non sconvolgerà la nostra soc… - LICIO15 : @VittorioBuglio1 Si accumulano le cause legali contro il Remdesivir: ha ucciso pazienti COVID.NON CREDIATE CHE QUES… - misiagentiles : RT @SkyTG24: Covid, le notizie. Oggi è la giornata nazionale per le vittime del virus. DIRETTA -