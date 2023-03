Covid in Lombardia | Bertolaso | «Zero pazienti in terapia intensiva | la prima volta dall’inizio della pandemia»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Covid in Lombardia, Bertolaso: «Nessun ricovero in Terapia intensiva, è la prima volta dall'inizio della pandemia» - rtl1025 : ?? Domani sarà la Giornata per la commemorazione delle vittime del #Covid e per la prima volta, dal 20 febbraio 2020… - serenel14278447 : 'L’ANNUNCIO DI BERTOLASO Covid in Lombardia: «Nessun ricovero in Terapia intensiva, è la prima volta da inizio pand… - LeoNoeuro : Dite a #Bertolaso che le terapie intensive in Lombardia erano vuote già a giugno 2020. Poi la farsa #covid andò ava… - mmrc974 : RT @MTFed71: #Lombardia Ancora cartelli con protocolli covid negli ospedali. Medici di PS costretti a referertare 3 dosi di vaccino per pr… -

Nel giorno che precede la 'Giornata per la commemorazione delle vittime del Covid', dagli ospedali della Lombardia giunge una splendida notizia: per la prima volta, dal 20 febbraio 2020, oggi venerdì 17 marzo, nessun letto di terapia intensiva risulta occupato da pazienti che hanno il Covid. 17 Marzo 2023

“Nel giorno che precede la 'Giornata per la commemorazione delle vittime del Covid', dagli ospedali della Lombardia giunge una splendida notizia: per la prima volta, dal 20 febbraio 2020, oggi venerdì ...Le iniziative in Lombardia e a Milano In occasione della Giornata ... presso il Duomo di Milano verrà inoltre celebrata una Santa Messa in memoria delle vittime del Coronavirus, alla presenza ...