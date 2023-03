Covid, il suono delle campane unisce Bergamo e Brescia nel ricordo delle vittime - Video (Di sabato 18 marzo 2023) «Land Music». Alle 20 di sabato 18 marzo tutti i campanili delle province di Bergamo e Brescia hanno suonato in simultanea. Alle 21 il «Requiem» al Teatro Donizetti. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 18 marzo 2023) «Land Music». Alle 20 di sabato 18 marzo tutti i campaniliprovince dihanno suonato in simultanea. Alle 21 il «Requiem» al Teatro Donizetti.

