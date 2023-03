Covid, il ricordo dei morti e quella foto dei camion che resterà per sempre (Di sabato 18 marzo 2023) La Giornata in memoria delle vittime. Oggi, sabato 18 marzo, ricorre la terza Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di coronavirus. Una data, quella del 18 marzo – lo ricordiamo – scelta proprio perché quel giorno, nel 2020, i camion dell’esercito uscivano da Bergamo trasportando i defunti condotti in altre città per la cremazione. La dimensione e la potenza di quel dramma vennero racchiuse in una foto divenuta storica, scattata da un balcone in via Borgo Palazzo: la colonna di mezzi militari che trasportavano i feretri si dirigeva, come in un mesto corteo, verso la circonvallazione e l’autostrada. Un’immagine che fece in breve il giro del mondo e testimoniò, più di mille parole, l’entità della tragedia che aveva colpito la nostra terra. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 18 marzo 2023) La Giornata in memoria delle vittime. Oggi, sabato 18 marzo, ricorre la terza Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di coronavirus. Una data,del 18 marzo – lo ricordiamo – scelta proprio perché quel giorno, nel 2020, idell’esercito uscivano da Bergamo trasportando i defunti condotti in altre città per la cremazione. La dimensione e la potenza di quel dramma vennero racchiuse in unadivenuta storica, scattata da un balcone in via Borgo Palazzo: la colonna di mezzi militari che trasportavano i feretri si dirigeva, come in un mesto corteo, verso la circonvallazione e l’autostrada. Un’immagine che fece in breve il giro del mondo e testimoniò, più di mille parole, l’entità della tragedia che aveva colpito la nostra terra.

