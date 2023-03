Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Covid: Casellati, 'salute e sanità sempre al centro nostre politiche' - - Min_Casellati : Nel giorno dedicato alle vittime del Covid penso ai momenti più difficili, alle tante vite spezzate e al dolore dei… - mariann45957680 : @Quirinale X TRADIMENTO COSTITUZIONE, PALINSESTO 2008 X ????DA NAPOLITANO, MATTARELLA, C. S. M. FASSINO, BONAFEDE, B… -

'Nel giorno dedicato alle vittime delpenso ai momenti più difficili, alle tante vite spezzate e al dolore dei familiari, spesso ... Lo scrive su Twitter Elisabetta, ministro per le ...Con buona pace dell'appello alla concordia fatto dalla ministra Elisabetta, la strada verso la scrittura di riforme condivise resta in Italia sempre in salita. News correlate Ilha ......migliori di quelle nazionali e sappiano produrre migliori risultati Vogliamo parlare dele ... Leggi Anche Autonomia differenziata, la conferenza stampa di Calderoli,e Fitto dopo il Cdm:...

Giornata delle vittime del Covid, Casellati: “La tragedia insegna, salute e sanità siano sempre al centro” Agenzia Nova

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Nel giorno dedicato alle vittime del Covid penso ai momenti più difficili ... Così il ministro Maria Elisabetta Casellati sui social.