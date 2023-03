Covid, 3 anni fa le bare sui camion militari a Bergamo. Oggi in Lombardia nemmeno un ricovero in intensiva (Di sabato 18 marzo 2023) - Il presidente Mattarella esprime 'riconoscenza verso chi ha contribuito a contenere un pericolo così grave, improvviso e pervasivo'. Oms: virus diventerà presto influenza stagionale Leggi su tg.la7 (Di sabato 18 marzo 2023) - Il presidente Mattarella esprime 'riconoscenza verso chi ha contribuito a contenere un pericolo così grave, improvviso e pervasivo'. Oms: virus diventerà presto influenza stagionale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Torno ora dal funerale di Osvaldo, il mio primo paziente Covid, ultra novantenne, già sotto ossigeno, che guarii a… - meb : Tre anni fa i furgoni dell’esercito con le salme lasciavano Bergamo. Oggi nella #GiornataNazionale in ricordo delle… - RaiNews : Giornata dedicata alle vittime del Covid: tre anni fa, il giorno più buio - GobboPatrich : RT @EmiliaUA: Messaggio a coloro che per circa 3 anni, mentre lavoravo alla mia inchiesta sulla #pandemia, me ne hanno dette e scritte di o… - Bambiblu1310 : @nomfup Impossibile dimenticare per me. Lo so, le storie personali sono poca roba. Ma il covid mi ha rubato il lav… -