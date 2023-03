«Così le Ong spacciano i trafficanti per pescatori»: parla l’autrice di «Ipocrisea» (Di sabato 18 marzo 2023) «Il merito maggiore di questo libro è l’esperienza di Francesca come reporter in prima linea, sul fronte rovente e tragico degli attraversamenti del Mediterraneo». Così ha scritto Federico Rampini nella prefazione del libro Ipocrisea: le verità nascoste dietro ai luoghi comuni su immigrazione e Ong di Francesca Ronchin, edito da Compagnia editoriale Aliberti. Reporter, giornalista e «allergica all’ipocrisia», Francesca Ronchin ha collaborato con diversi media italiani, come il Corriere della Sera, la Rai, Il Fatto Quotidiano, Panorama e La Verità. Si occupa da tempo di immigrazione e, in particolare, delle operazioni in mare effettuate delle Ong. Inviata del programma Report a bordo della nave Aquarius di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere, la Ronchin ha svelato con le sue inchieste i lati oscuri dell’accoglienza degli immigrati e delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 18 marzo 2023) «Il merito maggiore di questo libro è l’esperienza di Francesca come reporter in prima linea, sul fronte rovente e tragico degli attraversamenti del Mediterraneo».ha scritto Federico Rampini nella prefazione del libro: le verità nascoste dietro ai luoghi comuni su immigrazione e Ong di Francesca Ronchin, edito da Compagnia editoriale Aliberti. Reporter, giornalista e «allergica all’ipocrisia», Francesca Ronchin ha collaborato con diversi media italiani, come il Corriere della Sera, la Rai, Il Fatto Quotidiano, Panorama e La Verità. Si occupa da tempo di immigrazione e, in particolare, delle operazioni in mare effettuate delle Ong. Inviata del programma Report a bordo della nave Aquarius di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere, la Ronchin ha svelato con le sue inchieste i lati oscuri dell’accoglienza degli immigrati e delle ...

