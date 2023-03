Così il ponte sullo Stretto intreccia il piano Mattei Parla Messina FdI

Leggi su formiche

(Di sabato 18 marzo 2023) L’opera, per lo meno a giudicare dalle proporzioni descritte sulla carta, si preannuncia mastodontica. Ilche ha appena ottenuto il via libera per decreto dal Consiglio dei ministri (per il progetto definitivo occorrerà aspettare l’estate 2024), è una delle promesse che il centrodestra vuole mantenere. I partner per realizzare quest’opera sono importanti (ministeri, società di trasporti e le due Regioni coinvolte). E, non è esclusa, una partecipazione anche della Banca Europea di investimento, che è già parte delInvest-Eu: uno stanziamento di 3,4 milioni di euro per il rinnovo della tratta ferroviaria Palermo-Catania. “Ilservirà a ridimensionare il gap strutturale tra Nord e Sud,ndo il ...