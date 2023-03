Cosa è successo a Max Verstappen e perché parte in ottava fila a Jeddah. Anche la Red Bull è vulnerabile (Di sabato 18 marzo 2023) Sergio Perez è in pole position dopo le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sotto i riflettori del tracciato di Jeddah è il messicano a prendere la ribalta, ma che fine ha fatto il suo illustre compagno di scuderia Max Verstappen? Il pilota che aveva dominato senza mezzi termini le tre sessioni di prove libere, come mai non è in pole position? Risposta semplicissima. Il bi-campione del mondo è stato appiedato dalla sua RB19. Nel corso della Q2, infatti, l’olandese ha fatto segnare il suo tempo al T1, poi lo schermo del volante della sua monoposto si è spento, si sono accese parecchie lucine in segno di allarme, e la Red Bull è rimasta bloccata in terza marcia a bassissima velocità. Il nativo di Hasselt è stato in grado di portare la sua vettura ai box, dove gli è stato ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Sergio Perez è in pole position dopo le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sotto i riflettori del tracciato diè il messicano a prendere la ribalta, ma che fine ha fatto il suo illustre compagno di scuderia Max? Il pilota che aveva dominato senza mezzi termini le tre sessioni di prove libere, come mai non è in pole position? Risposta semplicissima. Il bi-campione del mondo è stato appiedato dalla sua RB19. Nel corso della Q2, infatti, l’olandese ha fatto segnare il suo tempo al T1, poi lo schermo del volante della sua monoposto si è spento, si sono accese parecchie lucine in segno di allarme, e la Redè rimasta bloccata in terza marcia a bassissima velocità. Il nativo di Hasselt è stato in grado di portare la sua vettura ai box, dove gli è stato ...

