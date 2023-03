Cosa c'è dietro la "taglia di Wagner" su Crosetto. Spunta l'sms della grillina (Di sabato 18 marzo 2023) La guerra sotterranea di propaganda è inarrestabile. La notizia che la brigata Wagner, composta dai mercenari russi capeggiati dall'oligarca Evgenij Prigozhin, avesse istituito una taglia di 15 milioni di dollari sul ministro della Difesa Guido Crosetto, inizialmente ricondotta a una decina di giorni fa e associata al vaglio dei Servizi di intelligence italiani, ha destato non poca preoccupazione e creato alta tensione tra il governo e il Dis. Arrivano le prime ricostruzioni e, dopo la smentita di Alfredo Mantovano, Spunta una nuova versione dei fatti: secondo quanto riportato dal quotidiano Domani, tutto è nato da un messaggio WhatsApp della grillina Elisabetta Trenta. L'esercito guidato dal generale russo Evgenij Prigozhin avrebbe istituito una ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) La guerra sotterranea di propaganda è inarrestabile. La notizia che la brigata, composta dai mercenari russi capeggiati dall'oligarca Evgenij Prigozhin, avesse istituito unadi 15 milioni di dollari sul ministroDifesa Guido, inizialmente ricondotta a una decina di giorni fa e associata al vaglio dei Servizi di intelligence italiani, ha destato non poca preoccupazione e creato alta tensione tra il governo e il Dis. Arrivano le prime ricostruzioni e, dopo la smentita di Alfredo Mantovano,una nuova versione dei fatti: secondo quanto riportato dal quotidiano Domani, tutto è nato da un messaggio WhatsAppElisabetta Trenta. L'esercito guidato dal generale russo Evgenij Prigozhin avrebbe istituito una ...

