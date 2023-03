Cosa aspettarsi da Milan-Napoli in Champions League (Di sabato 18 marzo 2023) Dovessimo basarci solo su ciò che vediamo in campionato, Napoli-Milan sarebbe un quarto di finale con un chiaro favorito per il passaggio del turno. La squadra di Spalletti prosegue inesorabile il proprio cammino verso lo scudetto, mentre gli uomini di Pioli, poco costanti e poco ispirati dal punto di vista offensivo, sono costretti a guardarsi le spalle nella lotta per il quarto posto. Partire da dati del genere per esaminare un’eliminatoria di Champions, però, non è un esercizio troppo utile, soprattutto in questo caso. Per entrambe le squadre, infatti, è una novità raggiungere questo tornante della competizione. Per il Napoli rappresenta la prima volta nella sua storia. Spalletti non ci arriva addirittura dal 2007/08, mentre il Milan manca dal 2011/12: in entrambi i casi, la Playstation che ... Leggi su ultimouomo (Di sabato 18 marzo 2023) Dovessimo basarci solo su ciò che vediamo in campionato,sarebbe un quarto di finale con un chiaro favorito per il passaggio del turno. La squadra di Spalletti prosegue inesorabile il proprio cammino verso lo scudetto, mentre gli uomini di Pioli, poco costanti e poco ispirati dal punto di vista offensivo, sono costretti a guardarsi le spalle nella lotta per il quarto posto. Partire da dati del genere per esaminare un’eliminatoria di, però, non è un esercizio troppo utile, soprattutto in questo caso. Per entrambe le squadre, infatti, è una novità raggiungere questo tornante della competizione. Per ilrappresenta la prima volta nella sua storia. Spalletti non ci arriva addirittura dal 2007/08, mentre ilmanca dal 2011/12: in entrambi i casi, la Playstation che ...

