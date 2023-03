CORSPORT – “Insigne ha rifiutato 3,5 milioni per il rinnovo, Kvara ha firmato felice a 1,5” (Di sabato 18 marzo 2023) Corriere dello Sport mette in evidenza le differenze tra giocatori: Insigne rifiuta il rinnovo col Napoli, Kvaratskhelia firma felice. Sulle pagine del quotidiano sportivo in edicola oggi si può leggere del capolavoro del Napoli di Aurelio De Laurentiis fatto in estate. Ingaggi abbassati, giocatori importanti che andavano via, ma qualità media della squadra che è addirittura aumentata. Una gestione che ora viene presa ad esempio anche dagli altri club italiani ed europei. Insigne e Kvartskhelia: le differenze a Napoli Corriere dello Sport scrive: “Giuntoli a Napoli lo chiamano “mister 35%”. Il capolavoro estivo lo ha realizzato riuscendo ad abbassare il monte ingaggi complessivo da circa 110 milioni lordi a 73. Non solo. Koulibaly, ceduto a 38 e sostituito da Kim comprato a 18, senza ... Leggi su napolipiu (Di sabato 18 marzo 2023) Corriere dello Sport mette in evidenza le differenze tra giocatori:rifiuta ilcol Napoli,tskhelia firma. Sulle pagine del quotidiano sportivo in edicola oggi si può leggere del capolavoro del Napoli di Aurelio De Laurentiis fatto in estate. Ingaggi abbassati, giocatori importanti che andavano via, ma qualità media della squadra che è addirittura aumentata. Una gestione che ora viene presa ad esempio anche dagli altri club italiani ed europei.e Kvartskhelia: le differenze a Napoli Corriere dello Sport scrive: “Giuntoli a Napoli lo chiamano “mister 35%”. Il capolavoro estivo lo ha realizzato riuscendo ad abbassare il monte ingaggi complessivo da circa 110lordi a 73. Non solo. Koulibaly, ceduto a 38 e sostituito da Kim comprato a 18, senza ...

