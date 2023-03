Corsa al talento della Serie C: Napoli insidiato dai club di Serie A (Di sabato 18 marzo 2023) Anche se mancano più di tre mesi all’apertura del calciomercato, Il Napoli come tanti altri club di Serie A sta iniziando a guardarsi attorno alla ricerca dei nuovi giovani che spuntano tra primavere e Serie minori. Negli ultimi giorni dalla Serie C c’è il nome di Stiven Shpendi che nel girone B sta facendo le fortune del Cesena. Non solo il Napoli però, infatti in questa folle Corsa sono immischiate anche Fiorentina e Sassuolo, proprio i neroverdi sembrano però i favoriti grazie ad un‘offerta di 3 milioni che fa vacillare il club romagnolo. Napoli ShpendiStiven Shpendi al Napoli? Classe 2003, il giovane calciatore nato ad Ancona ma con nazionalità albanese è ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 marzo 2023) Anche se mancano più di tre mesi all’apertura del calciomercato, Ilcome tanti altridiA sta iniziando a guardarsi attorno alla ricerca dei nuovi giovani che spuntano tra primavere eminori. Negli ultimi giorni dallaC c’è il nome di Stiven Shpendi che nel girone B sta facendo le fortune del Cesena. Non solo ilperò, infatti in questa follesono immischiate anche Fiorentina e Sassuolo, proprio i neroverdi sembrano però i favoriti grazie ad un‘offerta di 3 milioni che fa vacillare ilromagnolo.ShpendiStiven Shpendi al? Classe 2003, il giovane calciatore nato ad Ancona ma con nazionalità albanese è ...

