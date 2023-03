Corea del Nord: 800mila giovani si offrono volontari per combattere gli USA (Di sabato 18 marzo 2023) La Corea del Nord ha dichiarato che 800mila giovani si sono offerti volontari per combattere gli “imperialisti statunitensi” e altri nemici. Corea del Nord: 800mila giovani si arruolano Pyongyang ha affermato che circa 800mila giovani si sono offerti volontari per il servizio militare per combattere contro gli USA e altri nemici, descritti come imperialisti statunitensi Leggi su periodicodaily (Di sabato 18 marzo 2023) Ladelha dichiarato chesi sono offertipergli “imperialisti statunitensi” e altri nemici.delsi arruolano Pyongyang ha affermato che circasi sono offertiper il servizio militare percontro gli USA e altri nemici, descritti come imperialisti statunitensi

