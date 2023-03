Corbara | installata una pietra di inciampo in memoria delle vittime del Covid

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Il Sindaco Pietro Pentangelo con l’Amministrazione comunale e la Comunità di, hanno reso omaggio alledel, in occasione della Giornata nazionale. È stata, negli spazi del Centro Civico, unadi. “Si tratta di un tributo doveroso e sentito per non dimenticare ledel, a livello nazionale e della nostra comunità, che perdemmo per questo nemico invisibile che tante ripercussioni dolorose ha determinato – dichiara il sindaco Pietro Pentangelo – L’abbiamonello spazio antistante la casa comunale e a poco passi dal centro civico che è stato attraversato negli ultimi due anni da migliaia di cittadini ed utenti ...