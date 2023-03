Coppie omogenitoriali | Magi +Europa | Sosteniamo famiglie arcobaleno

(Di sabato 18 marzo 2023) (Agenzia Vista) Milano, 18 marzo 2023 "In piazza per esprimere sostegno allee alle bambine e ai bambini che in queste ore rischiano una discriminazione per effetto della diffida che i prefetti hanno fatto ai sindaci per non trascrivere gli atti di nascita dall'estero in Italia. Secondo noi i sindaci devono andare avanti e nel frattempo dovrebbe intervenire per chiarire il punto il Parlamento", le parole di Riccardodia Milano per la manifestazione "Giù le mani dai nostri figli". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Milano, 18 marzo 2023 "In piazza per esprimere sostegno alle famiglie arcobaleno e alle bambine e ai bambini che in queste ore rischiano una discriminazione per effetto della diffida che i prefetti ...Dopo l'ospitata ad Otto e mezzo Francesca Pascale torna di nuovo alla ribalta. Alla manifestazione, a Milano, contro lo stop alla trascrizione degli atti di nascita dei figli di, l'ex compagna di Silvio Berlusconi si è scagliata contro i sovranisti, mettendo nel mirino Matteo Salvini, con alcune dichiarazioni senza freni: 'Paola Turci non è mia moglie, ...... contro lo stop imposto dal ministero dell'Interno alla trascrizione degli atti di nascita dei figli di. E dopo essere stata accolta dalla piazza che rilanciava lo slogan "...

Figli di coppie omogenitoriali, Beppe Sala: “Disobbedienza Non avrebbe senso illudere le famiglie Il Fatto Quotidiano

La manifestazione è stata organizzata dall'associazione Famiglie arcobaleno, dai Sentinelli e dall'Arcigay, ed è nata dopo che il governo ha imposto al Comune di non registrare più all'anagrafe i ...Tradotto: darà battaglia per far sì che venga riconosciuto per legge il diritto delle coppie omogenitoriali. "Noi siamo al loro fianco per contrastare ogni forma di discriminazione che colpisce i loro ...