Convocati Sampdoria, le scelte di Stankovic per il Verona

La Sampdoria scende in campo domani nel lunch time contro il Verona: i Convocati di Stankovic per la partita La Sampdoria ha reso noti i Convocati in vista del match di Serie A contro il Verona, in programma domenica 19 marzo tra le mura del Ferraris. Oltre allo squalificato Tomas Rincon, non compaiono nella lista gli indisponibili Emil Audero, Andrea Conti, Manuel De Luca, Sam Lammers e Ignacio Pussetto. Ecco l'elenco completo diramato dal tecnico Dejan Stankovic. Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk. Difensori: Amione, Augello, Günter, Murillo, Murru, Nuytinck, Oikonomou, Zanoli. Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Sabiri, Winks, Yepes. Attaccanti: Gabbiadini, Quagliarella, Rodríguez.

