Convocati Napoli: fuori Raspadori e altri due (Di sabato 18 marzo 2023) Luciano Spalletti ha diramato la lista dei Convocati per la partita di domani contro il Torino. Napoli ancora senza Raspadori, ai box ormai... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023) Luciano Spalletti ha diramato la lista deiper la partita di domani contro il Torino.ancora senza, ai box ormai...

Campionato Primavera1: i convocati di Frustalupi per la trasferta di Bologna Il Napoli Primavera affronta domani il Bologna per la 24esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa al Centro Sportivo Bologna Football Club alle ore 11.

Torino, si ferma Miranchuk: niente Napoli L'ex Atalanta è vittima di un problema fisico come rivela il club granata: 'Aleksey Miranchuk non sarà tra i convocati per la partita contro il Napoli di domani.

Torino-Napoli, tre assenze tra gli azzurri: i convocati di Spalletti Luciano Spalletti, alla vigilia della partita di domani alle 15 contro il Torino, allo Stadio Olimpico Grande Torino, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro i granata.