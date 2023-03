Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventusNextGen : I convocati per la partita di oggi ???? #ProVercelliJNextGen ?? - fcin1908it : UFFICIALE - I convocati di Allegri per Inter-Juventus: quattro assenti - ilbianconerocom : Juve, i convocati per l'Inter: non c'è Milik, la scelta su Bonucci - cmdotcom : Convocati #Juve: le scelte di Allegri per l'#Inter #InterJuve - Luxgraph : Juve, i convocati per l'Inter: ecco chi lascia fuori Allegri -

La lista deidi Allegri Ecco nel dettaglio idi Massimiliano Allegri per la partita tra Inter e Juventus. 1 Szczesny 2 De Sciglio 3 Bremer 5 Locatelli 6 Danilo 7 Chiesa 9 Vlahovi ...In chiusura idi Mancini, anzi i debuttanti: 'C'è anche Buongiorno con l'oriundo Retegui'. Di spalla 'Il grande sogno die Roma' nel cammino di Europa League con le parole di Boniek: '...Come tutti i miei, anche Olivier può fare il titolare, senza averne ovviamente la ... come Kanté, farà tutto il necessario per tornare ad essere competitivo, innanzitutto con la. Non ho ...

Italia U19, i convocati per la fase Elite: dalla Juve in due Tuttosport

Dopo essersi qualificata ai quarti di UEFA Europa League (QUI il tabellone completo della competizione), per la Juve è il momento di mettere nel mirino la prossima sfida di Serie A contro l'Inter, in ...18:12 - JUVE IN VIAGGIO - La Juventus ha terminato l'allenamento pomeridiano in vista della gara contro l'Inter. Adesso la squadra ha lasciato la Continassa per spostarsi in pullman direzione Milano.