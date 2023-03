Contro l’Islamofobia Il convegno a Baku raccontato da Pallavicini

(Di sabato 18 marzo 2023) L’assemblea delle Nazioni Unite ha deliberato l’anno scorso che il 15 di marzo sia la Giornata Internazionale, una giornata nella quale sensibilizzare le istituzioni e i popoli nel mondo a non discriminare e odiare le persone di fede islamica. Quest’anno il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato per l’occasione un video messaggio di auguri e di solidarietà nei confronti dei musulmani che vivono l’imminenza del mese di Ramadan, il mese nel quale la pratica del digiuno diurno accompagna la ricerca di una maggiore concentrazione verso il Dio Unico tramite la recitazione della Sua Parola rivelata nel Sacro Corano. Potenza dei social media, il video messaggio ha fatto presto successo ed è stato celebrato come segno di un nuovo ciclo di riconoscimento della pari dignità anche del credente musulmano nella sua ...

