Conte | “La storia del Tottenham è sempre la stessa | 20 anni senza vincere niente per colpa dei giocatori”

(Di sabato 18 marzo 2023) Il pareggio per 3-3 contro il Southampton ha mandato su tutte le furie Antonio, chegiri di parole ha attaccato idel: “Il nostro problema è che abbiamo dimostrato di non essere una squadra. Vedoegoisti che non vogliono aiutarsi e non giocano con il cuore. Tuttavia qui ci siamo abituati da tempo. La società ha la responsabilità del mercato, gli allenatori vengono qui e hanno la responsabilità. E i? Dove sono i?“. L’allenatore italiano, visibilmente alterato, ha poi rincarato la dose: “Inon vogliono giocare sotto pressione. Ladelè questa. 20e non hanno mai vinto qualcosa. Perché? La...

