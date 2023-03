Conte furioso | “Giocatori svogliati | al Tottenham non giocano mai per qualcosa di importante”

(Di sabato 18 marzo 2023) Un altro passo falso per ildiche, nonostante fosse in vantaggio di due gol a pochi minuti dalla fine, si è fatto rimontare dal Southampton, ultima classificata della Premier. Altri punti persi per la squadra diche adesso rischia di restare fuori dalla prossima edizione di Champions League. Il tecnico italiano, al termine del match, eraper questo pareggio e ha pronunciato parole versoe club che faranno certamente discutere. Antonio: “Siamo solo undiciche vanno in campo” “Non siamo una squadra, siamo solo undiciche vanno in campo. Vedo calciatori egoisti che non vogliono aiutarsi, poco disposti a metterci il cuore. Fino ad ora ho provato a ...

L'ultimo smacco in Premier League con il pareggio contro il Southampton, fanalino di coda in classifica, ha fatto esplodere definitivamente Antonio Conte. Il tecnico del Tottehham ha dato in ...Tottenham rimontato dal Southampton, Conte si scaglia contro i giocatori: "Non vogliono pressione, non ci mettono il cuore". Antonio Conte è una furia, l'ennesimo stop del suo Tottenham ha fatto ...