Comune di Omegna | Concorso per 1 Direttore Biblioteca

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 18 marzo 2023) Ildiha Bandito una Pubblica Selezione per l’assunzione di 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, in categoria D, per il servizio staff del segretario. Viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando é prioritariamente riservato ai Volontari delle Forze Armate.di: Cosa c’è da Sapere Con piacere vi presentiamo questa opportunità offerta daldi, in Piemonte, per undi. La mansione é molto interessate, laé sempre più luogo di interazione sociale, incontri ed intrattenimento. La Figura prescelta di occuperà di organizzare attività ludiche, eventi, momenti di incontro inclusivi, ...