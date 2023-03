Como – Parma 2-0 (Di sabato 18 marzo 2023) Torna Cesc Fàbregas dal primo minuto in posizione di play a gestire la manovra dei lariani con Longo che per l’attacco si affida alla coppia Cerri – Cutrone.Il Como passa in vantaggio dopo 5 minuti con Ioannou che riceve da Cutrone e serve in profondità Alberto Cerri che, dalla sinistra in area, tira un missile a incrociare sul quale non può nulla Buffon.Il Como si fa pericoloso ancora con Vignali che mette in mezzo un tiro cross che si stampa sul primo palo.Ancora il Como, ancora con Vignali che sugli sviluppi di una bella azione dei lariani si libera al limite dell’area e calcia una gran botta, trovando la risposta da grande campione di Gigi Buffon.Nella secondo parte della prima frazione di gioco la partita non offre più occasioni rilevanti ne da una parte ne dall’altra.Al 36’ del primo tempo si deve fermare Fàbregas che viene ... Leggi su seriea24 (Di sabato 18 marzo 2023) Torna Cesc Fàbregas dal primo minuto in posizione di play a gestire la manovra dei lariani con Longo che per l’attacco si affida alla coppia Cerri – Cutrone.Ilpassa in vantaggio dopo 5 minuti con Ioannou che riceve da Cutrone e serve in profondità Alberto Cerri che, dalla sinistra in area, tira un missile a incrociare sul quale non può nulla Buffon.Ilsi fa pericoloso ancora con Vignali che mette in mezzo un tiro cross che si stampa sul primo palo.Ancora il, ancora con Vignali che sugli sviluppi di una bella azione dei lariani si libera al limite dell’area e calcia una gran botta, trovando la risposta da grande campione di Gigi Buffon.Nella secondo parte della prima frazione di gioco la partita non offre più occasioni rilevanti ne da una parte ne dall’altra.Al 36’ del primo tempo si deve fermare Fàbregas che viene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Immaginate se qualche anno fa vi avessero detto che avremmo visto Fàbregas e Buffon in un Como-Parma di Serie B a s… - gippu1 : Prima di Como-Parma di oggi (Fabregas contro Buffon), l'ultima partita della storia della Serie B con due campioni… - Tudor69382244 : RT @CB_Ignoranza: Immaginate se qualche anno fa vi avessero detto che avremmo visto Fàbregas e Buffon in un Como-Parma di Serie B a scambia… - rep_parma : Il Parma si ferma anche in trasferta. Crociati non pervenuti a Como [aggiornamento delle 18:35] - Samuel_Sulpizi : RT @CB_Ignoranza: Immaginate se qualche anno fa vi avessero detto che avremmo visto Fàbregas e Buffon in un Como-Parma di Serie B a scambia… -