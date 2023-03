Come sta Jerry Calà dopo l’infarto: il malore, l’intervento e il comunicato (Di sabato 18 marzo 2023) Paura per un improvviso infarto per Jerry Calà nella notte. La notizia arriva dalle testate locali partenopee in quanto l’attore si trova a Napoli per le riprese del suo nuovo film. Alle 2 di notte un’ambulanza del 118 ha soccorso il comico nell’hotel Santa Lucia, dove era alloggiato. Infarto per Jerry Calà, cos’è successo Come scrive Napoli Today, Jerry Calà si trovava presso l’hotel Santa Lucia. Alle 2 di notte l’attore ha accusato un malore e per questo sono stati subito chiamati i soccorsi. Il 118 è arrivato presso l’albergo e ha trasportato d’urgenza Jerry Calà presso la Clinica Mediterranea in codice rosso. L’attore si trova a Napoli per le riprese del suo nuovo film, Hanno Rapito ... Leggi su optimagazine (Di sabato 18 marzo 2023) Paura per un improvviso infarto pernella notte. La notizia arriva dalle testate locali partenopee in quanto l’attore si trova a Napoli per le riprese del suo nuovo film. Alle 2 di notte un’ambulanza del 118 ha soccorso il comico nell’hotel Santa Lucia, dove era alloggiato. Infarto per, cos’è successoscrive Napoli Today,si trovava presso l’hotel Santa Lucia. Alle 2 di notte l’attore ha accusato une per questo sono stati subito chiamati i soccorsi. Il 118 è arrivato presso l’albergo e ha trasportato d’urgenzapresso la Clinica Mediterranea in codice rosso. L’attore si trova a Napoli per le riprese del suo nuovo film, Hanno Rapito ...

