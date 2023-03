Come ridurre l’ipocrisia nel triangolo fra italiani, politica e tassazione (Di sabato 18 marzo 2023) Sosteneva George Bernard Shaw (1856-1950) che esistono cinque categorie di bugie: la bugia semplice, le previsioni del tempo, le statistiche, la bugia diplomatica e il comunicato ufficiale. Il grande drammaturgo irlandese, evidentemente, non conosceva gli italiani e le loro dichiarazioni dei redditi. Altrimenti avrebbe di sicuro aggiornato la sua classifica, mettendo al primo posto il binomio infedeltà-ipocrisia (verso il fisco), di casa nel Belpaese da tempo immemorabile. Che gli italiani siano un popolo affollato da adulteri (non soltanto a letto) è notorio. Lo comprovano metà della letteratura seria e metà dell’informazione pettegola. Ma il primato di infedeltà che si raggiunge nel rapporto tra lo Stivale e le tasse è difficilmente eguagliabile. Colpa non solo della coazione a tradire stabilmente praticata da molti contribuenti, ma anche o ... Leggi su formiche (Di sabato 18 marzo 2023) Sosteneva George Bernard Shaw (1856-1950) che esistono cinque categorie di bugie: la bugia semplice, le previsioni del tempo, le statistiche, la bugia diplomatica e il comunicato ufficiale. Il grande drammaturgo irlandese, evidentemente, non conosceva glie le loro dichiarazioni dei redditi. Altrimenti avrebbe di sicuro aggiornato la sua classifica, mettendo al primo posto il binomio infedeltà-ipocrisia (verso il fisco), di casa nel Belpaese da tempo immemorabile. Che glisiano un popolo affollato da adulteri (non soltanto a letto) è notorio. Lo comprovano metà della letteratura seria e metà dell’informazione pettegola. Ma il primato di infedeltà che si raggiunge nel rapporto tra lo Stivale e le tasse è difficilmente eguagliabile. Colpa non solo della coazione a tradire stabilmente praticata da molti contribuenti, ma anche o ...

