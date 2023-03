"Come mi minacciava l'uomo di Speranza": Sileri sgancia la bomba atomica (Di sabato 18 marzo 2023) Nel Paese il clima era funereo: morti a grappolo, ospedali al collasso, saracinesche abbassate, una marea di posti di lavoro a rischio, panico per un maledetto virus che non si sapeva quando se ne sarebbe andato. In lungotevere Ripa 1 invece, sede del ministero della Salute allora presieduto da Roberto Speranza, il clima era a metà tra un film di spionaggio e una commedia all'italiana, e partiamo dal dettaglio (ma poi neanche tanto) di quando l'allora viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri da subito inviso politicamente a Speranza, appena tornato da Wuhan ha riferito del dilagare del Covid in Cina e del pericolo incombente all'allora presidente dell'Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, il quale secondo Sileri «ha risposto con coloriti gesti scaramantici». Gesti apotropaici o corna non è precisato. Ippolito ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Nel Paese il clima era funereo: morti a grappolo, ospedali al collasso, saracinesche abbassate, una marea di posti di lavoro a rischio, panico per un maledetto virus che non si sapeva quando se ne sarebbe andato. In lungotevere Ripa 1 invece, sede del ministero della Salute allora presieduto da Roberto, il clima era a metà tra un film di spionaggio e una commedia all'italiana, e partiamo dal dettaglio (ma poi neanche tanto) di quando l'allora viceministro alla Salute Pierpaoloda subito inviso politicamente a, appena tornato da Wuhan ha riferito del dilagare del Covid in Cina e del pericolo incombente all'allora presidente dell'Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, il quale secondo«ha risposto con coloriti gesti scaramantici». Gesti apotropaici o corna non è precisato. Ippolito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoPic12 : RT @Rosalba_Falzone: Sileri ha detto di essere stato minacciato, ma per come minacciava gli italiani, non sembrerebbe. - nientevax : RT @AlPacifista: ???? In tempi non sospetti, scrivevo 'si scanneranno tra di loro, godiamoci lo spettacolo', quel momento é arrivato. a sile… - GiulioConte79 : Quindi ti minacciano e tu per paura istighi a commettere un genocidio? Caxxxx... Come dire che gli ufficiali nazist… - BrigateZozze : RT @AlPacifista: ???? In tempi non sospetti, scrivevo 'si scanneranno tra di loro, godiamoci lo spettacolo', quel momento é arrivato. a sile… - francescamir48 : RT @Rosalba_Falzone: Sileri ha detto di essere stato minacciato, ma per come minacciava gli italiani, non sembrerebbe. -