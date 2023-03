Come è morto Lance Reddick | l’attore di The Wire e John Wick

(Di sabato 18 marzo 2023) Pare non esserci nessun giallo, in ultima analisi, sulla morte di, il famoso attore statunitense spentosi all’età di 60 anni, e che negli anni si è distinto soprattutto per la potente e forte interpretazione del tenente Cedric Daniels nella serie tv ”The” (2002-2008), oltre che per altri grandi ruoli,ad esempio quello enigmatico nella serie tv di qualche anno fa, ”Fringe”. Anna Magnani, chi era il marito Goffredo Alessandrini: età, lavoro, il figlio con Massimo Serato, nessun giallo sulla sua scomparsa improvvisa Da quel che ci arriva dalle fonti estere, il suo corpo sarebbe stato, senza vita, nella sua casa di Los Angeles nella mattinata di ieri, di venerdì 17 marzo. Poi, nelle ore immediatamente successive, il sito di gossip ”Tmz” aveva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Trovato morto in casa, niente autopsia, dichiarato decesso per “cause naturali”. Ecco come si nascondono i casi di… - CardRavasi : «Chi non riesce più a fermarsi e a considerare la realtà con meraviglia e venerazione è come morto: i suoi occhi so… - Linkiesta : Nel mondo a misura di tredicenni il cinema è morto e gli Oscar sono irrilevanti Oggi un filmone come “I Fabelman”… - ESilver61 : @conteDartagnan Napoli? Caracas? Belo Horizonte? Asuncion? La latitudine è quella, la testa è quella. Garrabaldo co… - Therockinsid : @SimonaMalpezzi @FamArcobaleno Avete obbligato ragazzi già guariti dal covid con meno sintomi di un raffreddore all… -

... il fondatore del Servizio Missionario Giovani, ha dedicato a chi èa causa del coronavirus. ... Che poi ha ricordato: 'Il 18 marzo 2020 rimane nella memoriauno dei momenti più drammatici ...'Se ne è andatoaveva sempre vissuto. Un fantasma . Solo.del resto lo era stata la sua esistenza che per anni ha incrociato la mia. Me lo aspettavo. Ce lo aspettavamo. Però fa male', ...'Mio fratello è appena- ha detto tra le lacrime - Non è un momento facile per nessuno di noi.posso e non posso vivere, e qual è o non è il valore della mia vita. Quindi alzati. Alzati e ...

Morto Lance Reddick, l'attore aveva 60 anni Vanity Fair Italia

«Mio fratello è appena morto - ha detto tra le lacrime - Non è un momento facile per nessuno di noi. È un momento difficile nel mondo, ma vi dico che non sto chiedendo a nessun politico di dirmi cosa ...Morto. Pier Attilio Trivulzio se ne è andato come aveva sempre vissuto. Un fantasma. Solo. Come del resto lo era stata la sua esistenza che per anni ha incrociato la mia. Me lo aspettavo. Ce lo ...