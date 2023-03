Collepasso | cliente fisso non si presenta a pranzo | i gestori del locale lo salvano da un infarto a casa

(Di sabato 18 marzo 2023) Da ormai vent’anni aveva il suo posto e il menù personale, frequentatore abituale com’era di una tavola calda. Ma quando non si èto per ile al telefono non rispondeva è scattato...

Da circa vent’anni aveva il suo posto e il menù personale, frequentatore abituale com’era della tavola calda “Via vai – piatto pronto” di Collepasso, in provincia di Lecce. Ma lo scorso 4 marzo non si ...COLLEPASSO - «Quante piccole buone azioni vengono compiute ... L'altro giorno non vedendo arrivare un loro affezionato cliente si sono preoccupati di andare a casa per verificare fosse tutto a posto.