Colle Sannita sotto choc | Costanzo morto a 16 anni per una sospetta meningite

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutishock per la morte improvvisa di, un ragazzo di soli 16che frequentava l’Istituto Tecnico Industriale ‘Bosco Lucarelli’ di Benevento. Il giovane, non ancora 16enne, èper una forma dimeningococcica.è stato assalito prima da una febbre alta e poi, tempo pochi giorni, è spirato. Quando la temperatura del ragazzo si era alzata i genitori lo avevano portato immediatamente in ospedale al San Pio di Benevento. Poi la situazione è improvvisamente precipitata e in pochi giorni il suo giovane cuore ha cessato di battere. “Preso atto che lo scorso 17 marzo si è verificato il decesso improvviso di un giovane residente nel ...

Il giovane cuore di Costanzo Mascia, il 16enne diche, poche ore prima, era stato portato al pronto soccorso del Rummo in seguito ad un innalzamento importante della temperatura, ha cessato di battere nella tarda serata di giovedì, dopo ...... dopo l'opposizione delle parti offese alla richiesta di archiviazione della Procura, sull'inchiesta, finora contro ignoti, per la morte di Antonio Pagnano, 26 anni, di, avvenuta il 5 ...Al momento non sono chiare le cause che hanno stroncato la vita del 16enne. Una tragedia per la famiglia, la comunità die quella scolastica. Nelle prossime ore il Sindaco Michele Iapozzuto proclamerà una giornata di lutto cittadino.

Il giovane cuore di Costanzo Mascia, il 16enne di Colle Sannita che, poche ore prima, era stato portato al pronto soccorso del Rummo in seguito ad un innalzamento importante della temperatura, ha ...Ha lasciato tutti sgomenti la notizia presa a circolare ieri mattina, il decesso di un alunno della 2ITB dell’Istituto Tecnico Industriale Bosco Lucarelli, originario di Colle Sannita. Una scomparsa ...