Cliente “fisso” non si presenta a pranzo, i gestori della tavola calda si insospettiscono: vanno a casa e lo salvano (Di sabato 18 marzo 2023) Da ormai vent’anni aveva il suo posto e il menù personale, frequentatore abituale com’era di una tavola calda. Ma quando non si è presentato per il pranzo e al telefono non rispondeva è scattato l’allarme. E lo hanno cercato in casa, temendo che gli potesse essere accaduto qualcosa. Preoccupati perché non lo vedevano arrivare, oltre per il fatto che il suo telefonino squillasse a vuoto, i fratelli Alessandro e Rosario Guido, gestori del ristorante, sono andati direttamente a cercarlo a casa, temendo che gli potesse essere successo qualcosa. Intuendo il pericolo, hanno sfondato la porta e gli hanno prestato immediato soccorso, prima di affidarlo alle cure del 118: l’uomo era stato colto da un improvviso attacco di cuore. “Era all’interno, steso per terra, provato dal ... Leggi su tpi (Di sabato 18 marzo 2023) Da ormai vent’anni aveva il suo posto e il menù personale, frequentatore abituale com’era di una. Ma quando non si èto per ile al telefono non rispondeva è scattato l’allarme. E lo hanno cercato in, temendo che gli potesse essere accaduto qualcosa. Preoccupati perché non lo vedevano arrivare, oltre per il fatto che il suo telefonino squillasse a vuoto, i fratelli Alessandro e Rosario Guido,del ristorante, sono andati direttamente a cercarlo a, temendo che gli potesse essere successo qualcosa. Intuendo il pericolo, hanno sfondato la porta e gli hanno prestato immediato soccorso, prima di affidarlo alle cure del 118: l’uomo era stato colto da un improvviso attacco di cuore. “Era all’interno, steso per terra, provato dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Salento, il cliente fisso non si presenta a pranzo: i gestori della tavola calda vanno a casa sua e lo salvano da u… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: I fratelli Alessandro e Rosario Guido, gestori del ristorante, sono andati direttamente a cercarlo a casa, temendo che gli pot… - PugliaStream : Cliente 'fisso' non si presenta a pranzo, aveva avuto un malore: i gestori della tavola calda si insospettiscono, v… - Bianca34874951 : RT @repubblica: Salento, il cliente fisso non si presenta a pranzo: i gestori della tavola calda vanno a casa sua e lo salvano da un infart… - Bianca34874951 : RT @fanpage: I fratelli Alessandro e Rosario Guido, gestori del ristorante, sono andati direttamente a cercarlo a casa, temendo che gli pot… -