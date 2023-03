Classifica Serie A 2022-2023 | tutti i risultati della 27^ giornata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Giustamente #Mancini si lamenta della crisi degli attaccanti italiani: nei primi 20 posti della classifica marcator… - TuttoAscoli : Serie BKT - Sprofondo Ascoli, vincono Perugia e Cosenza: risultati e classifica - paoloangeloRF : La classifica di Serie B aggiornata - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria: il Monza aggancia la Fiorentina, Cremonese a -11 dalla salvezza - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria: il Monza aggancia la Fiorentina, Cremonese a -11 dalla salvezza -

Il match del sabato alle 15 del 27° turno diA è finito così in parità, con le due formazioni che non fanno dunque un grandissimo passo avanti in. I padroni di casa allenati da ...Commenta per primo Un'altra pesante sconfitta per il Brescia, travolto 3 - 0 in casa dal Genoa . Crisi senza fine per le Rondinelle, ultime ininB con 28 punti e nessuna vittoria nelle ultime 16 giornate (l'ultimo successo il 27 novembre contro la Spal). E al Rigamonti esplode la contestazione, durissima nei toni, con un ...A, Monza - Cremonese 1 - 1: tabellino e marcatoriUn pareggio che consente alla Cremonese di staccare momentaneamente con un punto di vantaggio la Sampdoria in fondo alla. Per quanto ...

Serie B, 30ª giornata: il Palermo torna a vincere. La classifica aggiornata Mediagol.it

Al minuto 43' Ayroldi comanda un calcio di rigore per il Cagliari per fallo di mano di Camporese su tiro di Azzi: dal dischetto Lapadula non sbaglia e firma il raddoppio, salendo così a quota 15 gol ...La sfida, valida per la ventottesima giornata del Girone G di Serie D, si chiude con un botta e risposta tra ... il centrocampista al 74’ s’incarica della battuta di un calcio di rigore e aggancia l’1 ...