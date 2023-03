Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2022-2023: Marco Odermatt sfonda quota 2000 punti! (Di sabato 18 marzo 2023) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2022-2023 1 Odermatt Marco SUI 2042 Coppa DEL Mondo ASSEGNATA 2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1340 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1094 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 953 5 BRAATHEN Lucas NOR 874 6 MEILLARD Loic SUI 857 7 SCHWARZ Marco AUT 839 8 PINTURAULT Alexis FRA 813 9 FELLER Manuel AUT 530 10 KRANJEC Zan SLO 464 Classifica Coppa DEL Mondo DISCESA 1 KILDE Aleksander Aamodt NOR 760 Coppa DEL Mondo ASSEGNATA 2 KRIECHMAYR Vincent AUT 614 3 Odermatt Marco SUI 462 4 CLAREY Johan FRA 343 5 CRAWFORD James CAN 326 Classifica ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023)GENERALEDELSCISUI 2042DELASSEGNATA 2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1340 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1094 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 953 5 BRAATHEN Lucas NOR 874 6 MEILLARD Loic SUI 857 7 SCHWARZAUT 839 8 PINTURAULT Alexis FRA 813 9 FELLER Manuel AUT 530 10 KRANJEC Zan SLO 464DELDISCESA 1 KILDE Aleksander Aamodt NOR 760DELASSEGNATA 2 KRIECHMAYR Vincent AUT 614 3SUI 462 4 CLAREY Johan FRA 343 5 CRAWFORD James CAN 326...

