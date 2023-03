(Di sabato 18 marzo 2023) BUENOS AIRES () - Bufera in, dove la stampa rivela qule sarebbe la sorprendente causa dell'esclusione deldai convocati di Lionel Scaloni per i prossimi impegni che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Clamoroso #Papu #Gomez: allontanato dall'Argentina per magia nera, cos'è successo: Secondo la stampa argentina diet… -

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Bufera in Argentina , dove la stampa rivela qule sarebbe la sorprendente causa dell'esclusione delGomez dai convocati di Lionel Scaloni per i prossimi impegni che attendono l'Argentina campione del ...Potrebbero diventare 5 se davvero ilGomez dirà sì alla corte del Monza. Dei 5, il migliore in ... zero gol segnati e almeno mezza dozzina sbagliati in modo anxche: pur sconfitte, ...Di Maria, Lautaro,Gomez, Lo Celso, Paredes, Correa, Tagliafico . Questi e molti altri sono stati i giocatori che erano presenti a Ibiza per il 35 compleanno della Pulga argentina Leo Messi. ...

Diamanti e Papu Gomez, botta e risposta social: la simpatica gag Corriere dello Sport

"Purtroppo a causa del mio infortunio non potrò viaggiare per salutarvi e abbracciarvi - ha scritto il Papu Gomez su Instagram rivolgendosi ai compagni di nazionale -, provo un grande dolore e ...